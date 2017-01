«Манор» получил предложение о покупке

Неназванный покупатель хочет выкупить все три компании, объединённые этим брендом, — Just Racing Services Ltd, Just Racing Ltd и Manor Grand Prix Racing Ltd.



Покупатель требует ответа до 20 января, чтобы успеть построить машины для нового сезона в срок. Если ответ не поступит вовремя, покупатель может пересмотреть предложение в меньшую сторону, так как время на подготовку к старту сезона сократится, сообщает Autosport.



«Манор» перешёл под внешнюю администрацию FRP Advisory LLP из-за финансовых проблем.