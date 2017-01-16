Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28445177/
16 января 2017, 17:37 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Манор» получил предложение о покупке

Внешняя администрация «Манора» получила предложение о приобретении команды.

Неназванный покупатель хочет выкупить все три компании, объединённые этим брендом, — Just Racing Services Ltd, Just Racing Ltd и Manor Grand Prix Racing Ltd.

Покупатель требует ответа до 20 января, чтобы успеть построить машины для нового сезона в срок. Если ответ не поступит вовремя, покупатель может пересмотреть предложение в меньшую сторону, так как время на подготовку к старту сезона сократится, сообщает Autosport.

«Манор» перешёл под внешнюю администрацию FRP Advisory LLP из-за финансовых проблем.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России