«Макларен» представит свой болид на 2017 год 24 февраля
Команда «Макларен» определилась с датой презентации своего нового болида.
Автомобиль на сезон-2017, разработанный в соответствии с новым техническим регламентом, команда представит 24 февраля. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном «твиттере» «Макларена».
Ранее исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заверил, что команда продолжит использовать MP4 как часть названия своих болидов.
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