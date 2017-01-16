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16 января 2017, 17:15 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Макларен» представит свой болид на 2017 год 24 февраля

Команда «Макларен» определилась с датой презентации своего нового болида.

Автомобиль на сезон-2017, разработанный в соответствии с новым техническим регламентом, команда представит 24 февраля. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном «твиттере» «Макларена».

Ранее исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заверил, что команда продолжит использовать MP4 как часть названия своих болидов.
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