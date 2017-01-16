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16 января 2017, 15:54 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Команда «Формулы-1» «Макларен» представит болид на новый сезон 24 февраля

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. Команда «Формулы-1» «Макларен» представит свой болид на предстоящий сезон 24 февраля, сообщается на официальной странице британской «конюшни» в Twitter.

В новом сезоне за команду будут выступать испанец Фернандо Алонсо и бельгиец Стоффель Вандорн.

В прошедшем сезоне «Макларен» занял шестое место в Кубке конструкторов, набрав 76 очков стараниями Алонсо (54), Дженсона Баттона (21) и Вандорна (1).

Ранее даты презентации своих новых болидов назвали «Рено» (21 февраля), «Форс Индия» (22 февраля), «Мерседес» (23 февраля) и «Феррари» (24 февраля).
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