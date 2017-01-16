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16 января 2017, 15:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Верляйн: Буду стараться помочь «Зауберу» закрепиться в середине пелотона

Немецкий гонщик Паскаль Верляйн прокомментировал свой переход в команду «Заубер».

«Я очень рад быть частью команды «Заубер» в предстоящем сезоне Формулы-1. Это новый вызов в новой команде, и я с нетерпением жду нового приключения. Наша цель состоит в том, чтобы утвердиться в середине пелотона и набирать очки на регулярной основе. Я буду делать всё возможное, чтобы помочь «Зауберу».

Сейчас я с нетерпением жду встречи со всеми в команде и начал подготовки к сезону-2017. Я хочу поблагодарить «Заубер» за оказанное доверие и предоставленный мне шанс. И конечно же, я хочу поблагодарить за поддержку «Мерседес», — приводит слова Верляйна пресс-служба «Заубера».
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