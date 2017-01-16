Переходе Боттаса в Mercedes почти согласован

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Заместитель руководителя команды Williams Клэр Уильямс подчеркнула, что соглашение о переходе Валттери Боттаса в чемпионскую конюшню находится на финальной стадии согласования, сообщает Motorsport.

Во время своего выступления на шоу Autosport International в Бирмингеме, Уильямс отметила, что ее команда хочет лучшего для Валттери и не хочет переходить ему дорогу с точки зрения его дальнейшего будущего в Формуле 1.

Ранее стало известно, что в Mercedes предложили Williams отпустить Боттаса, чтобы он заменил Нико Росберга, который неожиданно решил завершить карьеру после завоевания чемпионского титула. Обе команды несколько недель провели в закрытых переговорах, но соглашения между ними до сих пор не достигнуто.

На вопрос, правда ли, что сторонам осталось согласовать лишь формальные моменты, Уильямс ответила утвердительно. «Кажется, как только Нико сделал заявление, я поняла, что надо ждать звонка от Тото [Вольффа], — рассказала она. — Потому что я знаю, как он увлекался Валттери — много людей восхищаются его талантом. Мы не хотим пересекать путь гонщику, который имеет возможность сесть за руль болида, способного побеждать в гонках и выиграть чемпионат мира».

В Ferrari выражали заинтересованность в Боттасе перед сезоном 2015 года, но финн согласился остаться в команде, которая привела его в Формулу 1.

«Всем известно, что в Ferrari интересовались Валттери в 2015-м, но мы прешрадили ему путь, и он остался у нас», — добавила Уильямс. Надо делать правильные вещи, как команда мы должны принимать верные решения с учетом всех 650 сотрудников, работающих в Williams. Мы должны удостовериться, что когда хотим отпустить Валттери, у нас есть хороший надежный вариант на замену, который поможет нам двигаться вперед. Я хотела бы сообщить, кто его заменит, но мы все еще согласовываем детали на данный момент. Мы сделаем объявление в ближайшее время, потому что скоро начнутся тесты и нам самим надо определиться — кто будет выступать за нас, — добавила Уильямс.

Считается, что Боттас будет заменен Фелипе Массой, который объявил о завершении карьеры в Формуле 1 в конце прошлого сезона, но получил предложение отсрочить свою отставку.