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16 января 2017, 15:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Бергер о первой реакции на уход Росберга из Ф-1: Я подумал, что он просто пьян

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер признался, что когда впервые узнал о решении Нико Росберга завершить карьеру, то не мог в это поверить.

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«Сначала я подумал, что он попросту ещё пьян после празднования (чемпионства). Теперь я оцениваю это со смешанными чувствами, но я не смог бы поступить так на его месте. У него был лучший автомобиль, отличный контракт. В его возрасте и с его здоровьем я бы не смог остановиться. В будущем увидим, сожалеет ли он о своём уходе», — цитирует Бергера Auto Motor und Sport.
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