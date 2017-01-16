Бергер о первой реакции на уход Росберга из Ф-1: Я подумал, что он просто пьян

«Сначала я подумал, что он попросту ещё пьян после празднования (чемпионства). Теперь я оцениваю это со смешанными чувствами, но я не смог бы поступить так на его месте. У него был лучший автомобиль, отличный контракт. В его возрасте и с его здоровьем я бы не смог остановиться. В будущем увидим, сожалеет ли он о своём уходе», — цитирует Бергера Auto Motor und Sport.