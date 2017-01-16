Верляйн признался, что перейдёт в «Заубер»

Это ещё сильнее подтверждает предположения о том, что новым напарником Люиса Хэмилтона в «Мерседесе» станет Валттери Боттас. Ранее Верляйн считался одним из возможных кандидатов на место, освободившееся после объявления Нико Росберга о завершении карьеры.



«Заубер» сейчас стал явно лучше. Я очень рад быть частью этой отличной команды, — сказал Верляйн в интервью швейцарскому изданию Blick.