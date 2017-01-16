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https://sport.mail.ru/news/formula1/28442017/
16 января 2017, 14:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Минарди: Джовинацци уже заслуживает места боевого пилота Ф-1

Бывший владелец команды Формулы-1 Джанкарло Минарди считает, что Антонио Джовинацци уже заслуживает места боевого пилота в «Королевских автогонках».

Молодой итальянец получил место резервного гонщика «Феррари» на сезон-2017.

«Антонио уже заслуживает места в Формуле-1, так как у него ест всё необходимое для выступлений в топ-серии. Хорошая новость состоит в том, что он присоединился к “Феррари”, плохая новость в том, что нет никакой гарантии, что он получит фактический пробег на трассе.

Если бы там всё ещё была моя команда, то он, несомненно, дебютировал бы, набираясь ценного опыта на будущее. К сожалению, кажется, что маленькие команды больше не в состоянии предлагать такие возможности, и у них нет никаких вакансий», — приводит слова Минарди Autosprint.
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