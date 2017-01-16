Минарди: Джовинацци уже заслуживает места боевого пилота Ф-1

Молодой итальянец получил место резервного гонщика «Феррари» на сезон-2017.



«Антонио уже заслуживает места в Формуле-1, так как у него ест всё необходимое для выступлений в топ-серии. Хорошая новость состоит в том, что он присоединился к “Феррари”, плохая новость в том, что нет никакой гарантии, что он получит фактический пробег на трассе.



Если бы там всё ещё была моя команда, то он, несомненно, дебютировал бы, набираясь ценного опыта на будущее. К сожалению, кажется, что маленькие команды больше не в состоянии предлагать такие возможности, и у них нет никаких вакансий», — приводит слова Минарди Autosprint.