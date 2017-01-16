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16 января 2017, 13:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

ФИА смоделировала аварию Алонсо в Австралии с использованием «гало»

ФИА смоделировала аварию пилота «Макларена» Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии в сезоне-2016 с использованием «гало».

Заместитель гоночного директора ФИА и директор по безопасности Лоран Мекис рассказал о симуляции последствий аварии с использованием защитного нимба.

Отметим, что Алонсо смог самостоятельно покинуть кокпит болида после столкновения с Эстебаном Гутьерресом. Однако многих интересует вопрос, смог бы он это делать, будь на его болиде установлен «гало».

«Мы уложили одно из наших шасси с “гало” вверх днищем, усадив в кокпит Энди Меллора (консультант Глобального института по безопасности в автоспорте. — Прим. “Чемпионата”). И мы попросили, чтобы он покинул болид, находясь в точно таком же положении, в каком находился Алонсо. Невероятно, но он сделал это. Так что, нам кажется, что в данном случае, “гало” оставляет жизненно важное пространство для пилотов.

Когда мы показали результаты моделирования гонщикам, они не были впечатлены скоростью, с которой Энди покинул машину, но они попросили попробовать повторить это, прежде чем “гало” будет введён. Так что однажды они смогут потренироваться», — цитирует Мекиса Autosport.
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