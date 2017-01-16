Два водителя пострадали во время любительской гонки на трассе «Формула-1» в Сочи

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Инцидент произошел в минувшее воскресенье. «В рамках соревнования для водителей-любителей Time Attack на “Сочи Автодроме” произошел гоночный инцидент с участием двух водителей. Службы безопасности трассы отреагировали мгновенно, водители были эвакуированы из автомобилей и незамедлительно получили первую медицинскую помощь», — уточнили в компании, занимающейся эксплуатацией автодрома.

В «Сочи Автодроме» подчеркнули, что этот случай не привел к отмене или запрету на будущие гонки среди частных скоростных автомобилей. «Благодаря слаженной работе всех служб и современной системы безопасности на гоночной трассе, в том числе элементам безопасности TecPro, поглощающим энергию удара, участники заезда не получили серьезных повреждений», — пояснили в «Сочи Автодроме».

Очевидцы аварии в социальных сетях пишут, что значительные повреждения получили автомобили стоимостью по несколько миллионов рублей.