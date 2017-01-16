Два водителя пострадали во время любительской гонки на трассе «Формула-1» в Сочи
СОЧИ, 16 января. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Водители двух частных иномарок пострадали при столкновении во время любительской гонки на трассе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи. Благодаря отлаженной системе безопасности и реагирования на ДТП участники аварии серьезных травм не получили, сообщили сегодня корр. ТАСС в
пресс-службе «Сочи Автодрома».
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Видимо, что-то случилось...
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Инцидент произошел в минувшее воскресенье. «В рамках соревнования для
В «Сочи Автодроме» подчеркнули, что этот случай не привел к отмене или запрету на будущие гонки среди частных скоростных автомобилей. «Благодаря слаженной работе всех служб и современной системы безопасности на гоночной трассе, в том числе элементам безопасности TecPro, поглощающим энергию удара, участники заезда не получили серьезных повреждений», — пояснили в «Сочи Автодроме».
Очевидцы аварии в социальных сетях пишут, что значительные повреждения получили автомобили стоимостью по несколько миллионов рублей.
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