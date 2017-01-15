О будущем возможного сменщика Росберга в Mercedes объявят на будущей неделе

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По информации издания, 27-летний финн может занять место завершившего карьеру Нико Росберга в Mercedes.

«Это отличная возможность для Валттери, а он много дал Williams. Никто не хочет держать в команде пилота, желающего быть в другом месте. Также неверно лишать пилота такого шанса, но сделка должна устраивать Williams, и над этим мы работаем последние шесть недель. Мы почти договорились, находимся на самом финише и надеемся сделать объявление на грядущей неделе», — сказала Уильямс.