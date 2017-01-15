Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28434499/
15 января 2017, 23:31 | Авто/мото: Формула-1 | Lenta.Ru

О будущем возможного сменщика Росберга в Mercedes объявят на будущей неделе

Команда Формулы-1 Williams сделает объявление о будущем гонщика Валттери Боттаса на следующей неделе. Об этом сообщила заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс. Ее слова в воскресенье, 15 января, приводит Sky Sports.

Команда Формулы-1 Williams сделает объявление о будущем гонщика Валттери Боттаса на следующей неделе. По информации Sky Sports 27-летний финн может занять место завершившего карьеру Нико Росберга в Mercedes. 31-летний немец завершил карьеру после победы в чемпионате Формулы-1 сезона-2016. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации издания, 27-летний финн может занять место завершившего карьеру Нико Росберга в Mercedes.

«Это отличная возможность для Валттери, а он много дал Williams. Никто не хочет держать в команде пилота, желающего быть в другом месте. Также неверно лишать пилота такого шанса, но сделка должна устраивать Williams, и над этим мы работаем последние шесть недель. Мы почти договорились, находимся на самом финише и надеемся сделать объявление на грядущей неделе», — сказала Уильямс.

31-летний Росберг объявил о завершении карьеры 2 декабря. Немец обеспечил себе первую в карьере победу в чемпионате «Формулы-1» по итогам сезона 2016 года 27 ноября, когда стал вторым в гонке на Гран-при Абу-Даби.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
21 ноября

Криштиану Роналду: «Да, я гей»