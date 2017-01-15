Хаккинен сыграл свадьбу в Лапландии

Всего на церемонии собралось около 120 гостей, среди которых были пилот Формулы-1 Валттери Боттас и двукратный чемпион мира по ралли Маркус Грёнхольм.



Отметим, что Хаккинен и Ремезова расписались ранее в Монако. У пары трое детей — 6-летняя дочка Элла и родившиеся в 2014 году близнецы Линн и Даниэль.



Это второй брак Хаккинена, ранее пилот был женат на Эрье Хонконен. От первого брака у бывшего пилота двое детей. С Хонконен он развёлся в 2008 году.