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15 января 2017, 12:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хаккинен сыграл свадьбу в Лапландии

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен сыграл свадьбу с Маркетой Ремезовой в Рованиеми, столице финской Лапландии, сообщает Ilta-Sanomat.

Всего на церемонии собралось около 120 гостей, среди которых были пилот Формулы-1 Валттери Боттас и двукратный чемпион мира по ралли Маркус Грёнхольм.

Отметим, что Хаккинен и Ремезова расписались ранее в Монако. У пары трое детей — 6-летняя дочка Элла и родившиеся в 2014 году близнецы Линн и Даниэль.

Это второй брак Хаккинена, ранее пилот был женат на Эрье Хонконен. От первого брака у бывшего пилота двое детей. С Хонконен он развёлся в 2008 году.
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