ФИА попросит все трассы повысить безопасность для новых машин Формулы-1
ФИА просит организаторов
Гран-при Формулы-1 улучшать свои трассы в связи с изменением технического регламента в 2017 году.
«Каждую команду просили провести симуляцию для их машины-2017. Мы использовали их, чтобы провести симуляцию работы машин на каждой трассе чемпионата с повышением скорости в поворотах — с разницей до 40 км/ч в самых скоростных местах. И каждая трасса получит от ФИА запрос, основанный на этой работе. Процесс идёт, мы делаем всё по порядку календаря, так что не каждая трасса успела получить запрос», — приводит слова директора ФИА по безопасности Лорена Мекиса Reuters.
На трассе
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