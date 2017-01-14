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14 января 2017, 11:47 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

ФИА попросит все трассы повысить безопасность для новых машин Формулы-1

ФИА просит организаторов Гран-при Формулы-1 улучшать свои трассы в связи с изменением технического регламента в 2017 году.

«Каждую команду просили провести симуляцию для их машины-2017. Мы использовали их, чтобы провести симуляцию работы машин на каждой трассе чемпионата с повышением скорости в поворотах — с разницей до 40 км/ч в самых скоростных местах. И каждая трасса получит от ФИА запрос, основанный на этой работе. Процесс идёт, мы делаем всё по порядку календаря, так что не каждая трасса успела получить запрос», — приводит слова директора ФИА по безопасности Лорена Мекиса Reuters.

На трассе Гран-при Австралии, которая примет первый этап чемпионата, работы по усилению безопасности уже завершены.
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