ФИА попросит все трассы повысить безопасность для новых машин Формулы-1

«Каждую команду просили провести симуляцию для их машины-2017. Мы использовали их, чтобы провести симуляцию работы машин на каждой трассе чемпионата с повышением скорости в поворотах — с разницей до 40 км/ч в самых скоростных местах. И каждая трасса получит от ФИА запрос, основанный на этой работе. Процесс идёт, мы делаем всё по порядку календаря, так что не каждая трасса успела получить запрос», — приводит слова директора ФИА по безопасности Лорена Мекиса Reuters.



На трассе Гран-при Австралии, которая примет первый этап чемпионата, работы по усилению безопасности уже завершены.