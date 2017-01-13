Администратор «Манора» возобновил переговоры с потенциальными покупателями

Предыдущая база команды в Банбери была продала, когда «Манор» последний раз попал под администрацию.



Также сообщается, что ФИА разрешила «Манору» использовать шасси 2016 года при согласии других команд. Помимо этого команда всё ещё рискует пропустить первые три гонки сезона.