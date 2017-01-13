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13 января 2017, 21:31 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В Клубе британских гонщиков считают, что «Сильверстоун» сохранит этап Ф-1

Президент Клуба британских гонщиков Дерек Уорик заявил, что «Сильверстоун» не будет отказываться от проведения Гран-при Великобритании.

«Не волнуйтесь, 100%, что следующие три года гонка будет проходить на “Сильверстоуне”, до 2019 года. Уверен, что мы сможем найти компромисс с Берни Экклстоуном или новыми акционерами из Liberty Media. Мы уже разговаривали с Чейзом Керри, он понимает нашу проблему. Можно сказать, что уже виден свет в конце тоннеля. Гонка будет проходить и после 2019 года», — приводит слова Уорика GPUpdate.
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