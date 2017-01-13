В Клубе британских гонщиков считают, что «Сильверстоун» сохранит этап Ф-1

«Не волнуйтесь, 100%, что следующие три года гонка будет проходить на “Сильверстоуне”, до 2019 года. Уверен, что мы сможем найти компромисс с Берни Экклстоуном или новыми акционерами из Liberty Media. Мы уже разговаривали с Чейзом Керри, он понимает нашу проблему. Можно сказать, что уже виден свет в конце тоннеля. Гонка будет проходить и после 2019 года», — приводит слова Уорика GPUpdate.