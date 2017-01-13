ФИА исследует трассы на безопасность в связи с появлением более быстрых болидов

— Мы попросили каждую команду предоставить нам данные по новым болидам, — цитирует AFP Мекиса. — Использовали эти модели в нашей программе, которая показала прохождение всех трасс чемпионата. На основании анализа данных были даны рекомендации каждой трассе. В Мельбурне уже внесли изменения.