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13 января 2017, 21:02 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Зак Браун: «Макларен» хотел бы сохранить Алонсо после 2017 года

Руководитель «Макларена» Зак Браун заявил, что команда хотела бы сохранить гонщика Фернандо Алонсо после 2017-го. Контракт пилота истекает в конце нынешнего года.

Руководитель <span class=error>Макларена</span> Зак <span class=error>Браун</span> заявил что команда хотела бы сохранить гонщика <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> после 2017-го. Контракт пилота истекает в конце нынешнего года. Увеличить
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«Фернандо предан нашему проекту, но его контракт заканчивается в конце года, а он, как вы знаете, востребованный пилот. Также в конце 2017-го заканчивается и контракт Феттеля, поэтому ситуация на рынке пилотов будет очень интересной. Мы хотим оставить Алонсо в команде. Он один из лучших, если не самый лучший гонщик в мире. Мы намерены начать переговоры уже через несколько гонок после начала сезона», — приводит слова Брауна NBC Sports.
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