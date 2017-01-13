Зак Браун: «Макларен» хотел бы сохранить Алонсо после 2017 года

«Фернандо предан нашему проекту, но его контракт заканчивается в конце года, а он, как вы знаете, востребованный пилот. Также в конце 2017-го заканчивается и контракт Феттеля, поэтому ситуация на рынке пилотов будет очень интересной. Мы хотим оставить Алонсо в команде. Он один из лучших, если не самый лучший гонщик в мире. Мы намерены начать переговоры уже через несколько гонок после начала сезона», — приводит слова Брауна NBC Sports.