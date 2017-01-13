Ферстаппен: Я готов стать чемпионом

«Готов ли я к чемпионству? Абсолютно. Я готов с момента первой гонки в составе “Торо Россо”. Если у вас лучшая машина, гоняться намного легче. Если у меня будет отличный болид, я знаю, что буду добывать победы. За последние пару сезонов я многому научился. Научился от аварий, ошибок, неправильных пит-стопов. Но если у вас лучший болид, многие проблемы идут стороной, и всё становится намного проще», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.