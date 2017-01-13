Ферстаппен: Я готов стать чемпионом
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что готов стать чемпионом Формулы-1, добавив, что сделать это будет гораздо легче на сильнейшей машине.
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«Готов ли я к чемпионству? Абсолютно. Я готов с момента первой гонки в составе “Торо Россо”. Если у вас лучшая машина, гоняться намного легче. Если у меня будет отличный болид, я знаю, что буду добывать победы. За последние пару сезонов я многому научился. Научился от аварий, ошибок, неправильных
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