Зак Браун: «Макларен» рассматривает возможность приобретения акций Формулы-1

«Здорово, что Liberty предложила командам сделать инвестиции. Сейчас мы рассматриваем эту возможность, но в конечном итоге решение примут наши акционеры», — сказал Браун.



Также Браун отметил, что отсутствие права голоса при принятии решений у купивших акции команд не играет большой роли.



«Это экономическое решение. Есть много способов, которыми спорт может управляться в будущем. Приобретение акций и получение места в совете директоров — один из них, но не единственный», — цитирует Брауна F1 Today.