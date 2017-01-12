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12 января 2017, 19:41 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Зак Браун: «Макларен» рассматривает возможность приобретения акций Формулы-1

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что его команда обдумывает приобретение акций Формулы-1, которые командам предложили новые владельцы серии из Liberty.

«Здорово, что Liberty предложила командам сделать инвестиции. Сейчас мы рассматриваем эту возможность, но в конечном итоге решение примут наши акционеры», — сказал Браун.

Также Браун отметил, что отсутствие права голоса при принятии решений у купивших акции команд не играет большой роли.

«Это экономическое решение. Есть много способов, которыми спорт может управляться в будущем. Приобретение акций и получение места в совете директоров — один из них, но не единственный», — цитирует Брауна F1 Today.
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