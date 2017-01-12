Абитебуль: «Рено» не будет брать нового руководителя на замену Вассёру
Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что команда не станет нанимать нового руководителя взамен ушедшего Фредерика Вассёра.
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«Мы не будем брать
У каждой команды свои требования и цели, вот почему роль руководителя весьма размыта. Название то же, но роль меняется от команды к команде», — цитирует Абитебуля Crash.
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