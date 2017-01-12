Абитебуль: «Рено» не будет брать нового руководителя на замену Вассёру

«Мы не будем брать кого-то на замену Фреду в качестве руководителя команды. Если мы почувствуем, что отсутствие руководителя нам мешает, то примем меры. Я верю, что роль руководителя команды меняется от команды к команде. Трудно сравнить Фрэнка Уильямса, Монишу Кальтенборн, Виджая Маллью и Кристиана Хорнера.



У каждой команды свои требования и цели, вот почему роль руководителя весьма размыта. Название то же, но роль меняется от команды к команде», — цитирует Абитебуля Crash.