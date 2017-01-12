Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28407869/
12 января 2017, 18:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Абитебуль: «Рено» не будет брать нового руководителя на замену Вассёру

Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что команда не станет нанимать нового руководителя взамен ушедшего Фредерика Вассёра.

Управляющий директор Рено <span class=error>Сириль</span> Абитебуль заявил что команда не станет нанимать нового руководителя взамен ушедшего <span class=error>Фредерика</span> <span class=error>Вассёра</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы не будем брать кого-то на замену Фреду в качестве руководителя команды. Если мы почувствуем, что отсутствие руководителя нам мешает, то примем меры. Я верю, что роль руководителя команды меняется от команды к команде. Трудно сравнить Фрэнка Уильямса, Монишу Кальтенборн, Виджая Маллью и Кристиана Хорнера.

У каждой команды свои требования и цели, вот почему роль руководителя весьма размыта. Название то же, но роль меняется от команды к команде», — цитирует Абитебуля Crash.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России