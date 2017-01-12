У «Манора» есть время до 20 января, чтобы спасти команду

На прошлой неделе команда была переведена под внешнюю администрацию, которую осуществляет компания FRP Advisory LLP. Эта компания ведёт дела Just Racing Services Ltd, прежде осуществлявшей экономическую деятельность «Манора».



Несмотря на то что команда готова запустить болид 2017 года в производство на своей фабрике в Банбери, внешняя администрация блокирует все дополнительные расходы «Манора», чтобы обезопасить кредиторов.



Предполагается, что команда находится в положении, когда всё ещё готова выйти на старт в Мельбурне, однако для этого необходимо найти инвестора до конца следующей недели. Если до 20 января новый инвестор не будет найден, судьба команды будет предрешена, сообщает Autosport.