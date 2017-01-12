Билеты на Гран-при России Формулы-1 начнут продавать 19 января

Поклонники автоспорта смогут приобрести билеты на 4, 3 и 2 дня. Новой опцией станет возможность купить билет на один день — 28 апреля (пятница). Будут доступны детские и семейные билеты, а также билеты для малоподвижных групп населения. Организаторы российского этапа подготовили для зрителей новые категории билетов, скидки, акции и пакетные предложения, которые сделают посещение мероприятия ещё комфортнее.



В период ранних продаж, с 19 января по 20 февраля 2017 года, будет действовать 10-процентная скидка, а снижение цены на билеты в рамках популярной акции «Возвращайся на Гран-при», доступной для посетителей предыдущих российских этапов, теперь составит 15, а не 10 процентов. Цены на билеты пока не разглашаются.