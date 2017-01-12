Тост: Уверен, Квят вернётся в свои лучшие кондиции в сезоне-2017

«Я на 100% уверен, что Квят вернётся к своим лучшим кондициям, потому что в прошлом он показывал, что способен это сделать. В спорте у всех бывают взлёты и падения. Но если пилот, или спортсмен вообще, показывает, что способен выигрывать гонки и чемпионаты, то вы знаете, что у него есть все необходимые ингредиенты, которые нужны, чтобы быть успешным.



Поэтому я убеждён, что Даниил вернётся, что он станет успешным, и я ожидаю от него очень сильного сезона в 2017 году», — цитирует Тоста Motorsport.