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12 января 2017, 15:50 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

ФИА созвала внеочередное заседание для обсуждения продажи Ф-1 Liberty Media

ФИА запланировала на 18 января проведение внеочередного собрания членов Международного совета по автоспорту, на котором, вероятнее всего, состоится окончательное голосование по поводу продажи прав на Формулу-1 американской компании Liberty Media, сообщает Autosport.

На 17 января запланировано голосование акционеров Liberty Media по поводу завершения покупки Формулы-1 и смены названия компании на Formula One Group.

Незадолго до Рождества Liberty Media объявила о том, что ликвидировала одно из остававшихся двух препятствий на одобрение покупки Ф-1, получив соответствующее разрешение от антимонопольных органов.
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