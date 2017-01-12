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12 января 2017, 15:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сайнс-младший благодарен Алонсо за наставничество и поддержку

Пилот «Торо Россо» гонщик Карлос Сайнс-младший сказал, что многим обязан своему соотечественнику Фернандо Алонсо, которого считает своим ментором.

«Фернандо наставлял меня с тех пор, как мне исполнилось 15 лет. Это очень мне помогло. Быть может, без него меня бы не было сейчас здесь. Я ему очень многим обязан», — приводит слова Сайнса-младшего F1i.

Недавно Сайнс, однако, признался, что в борьбе на трассе ни за что не пропустил бы Фернандо Алонсо вперёд на последнем круге, даже если тому это принесло бы титул чемпиона Формулы-1.
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