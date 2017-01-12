Сайнс-младший благодарен Алонсо за наставничество и поддержку

«Фернандо наставлял меня с тех пор, как мне исполнилось 15 лет. Это очень мне помогло. Быть может, без него меня бы не было сейчас здесь. Я ему очень многим обязан», — приводит слова Сайнса-младшего F1i.



Недавно Сайнс, однако, признался, что в борьбе на трассе ни за что не пропустил бы Фернандо Алонсо вперёд на последнем круге, даже если тому это принесло бы титул чемпиона Формулы-1.