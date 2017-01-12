Сайнс-младший благодарен Алонсо за наставничество и поддержку
Пилот «Торо Россо» гонщик Карлос
Сайнс-младший сказал, что многим обязан своему соотечественнику Фернандо Алонсо, которого считает своим ментором.
«Фернандо наставлял меня с тех пор, как мне исполнилось 15 лет. Это очень мне помогло. Быть может, без него меня бы не было сейчас здесь. Я ему очень многим обязан», — приводит слова
Недавно Сайнс, однако, признался, что в борьбе на трассе ни за что не пропустил бы Фернандо Алонсо вперёд на последнем круге, даже если тому это принесло бы титул чемпиона Формулы-1.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter