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12 января 2017, 14:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Абитебуль: «Рено» — это не команда Вассёра

Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль подтвердил наличие разногласий с Фредериком Вассёром, который 11 января покинул пост руководителя команды из Энстоуна.

«Структура управления была проблемной для Фредерика, которому нужно изрядное количество автономии, потому что так было всегда в его жизни. Когда вы входите в структуру, основателем или владельцем которой не являетесь и которая не носит вашего имени, то это накладывает на вас обязательства следовать установленному процессу принятия решений.

Это команда “Рено”, это не команда Фредерика Вассёра или Сириля Абитебуля. Это и было главным в нашей неспособности сотрудничать в гармонии и стабильности», — рассказал Абитебуль в интервью французскому изданию Infosport+.
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