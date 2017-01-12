Михаэль Шумахер потерял ещё двоих спонсоров
Ещё два спонсора отказались от поддержки семикратного чемпиона мира в Формуле-1 Михаэля Шумахера, который продолжает восстанавливаться от последствий тяжёлой
черепно-мозговой травмы, полученной в результате падения на горнолыжном курорте.
Как сообщает издание Maquina do Esporte, от продолжения сотрудничества с Шумахером отказались производитель люксовых часов Audemars Piguet и немецкий производитель дверей Hormann. Утверждается, что бренд Audemars Piguet даже вывел из своей линейки часы, названные в честь Шумахера.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter