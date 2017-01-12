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12 января 2017, 13:44 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Михаэль Шумахер потерял ещё двоих спонсоров

Ещё два спонсора отказались от поддержки семикратного чемпиона мира в Формуле-1 Михаэля Шумахера, который продолжает восстанавливаться от последствий тяжёлой черепно-мозговой травмы, полученной в результате падения на горнолыжном курорте.

Как сообщает издание Maquina do Esporte, от продолжения сотрудничества с Шумахером отказались производитель люксовых часов Audemars Piguet и немецкий производитель дверей Hormann. Утверждается, что бренд Audemars Piguet даже вывел из своей линейки часы, названные в честь Шумахера.
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