Сбежавшие от Фрэнка. Как выступали пилоты, ушедшие из «Уильямса»

Хотя официального объявления до сих пор не было, все уже уверены в переходе Валттери Боттаса из «Уильямса» в «Мерседес». Финн последует по стопам своего предшественника и практически соотечественника Нико Росберга. А «Чемпионат» решил вспомнить, чего добивались пилоты, ушедшие из «Уильямса» после заката его эпохи. Отметим, что в подборку вошли лишь добровольно ушедшие гонщики, а потому в ней нет ни Ника Хайдфельда (хотя тот и сам был не против отправиться вслед за «БМВ»), ни Нико Хюлькенберга, высаженного ради миллионов Мальдонадо.



Хуан Пабло Монтойя, в 2005 году в «Макларен»

Лучший результат в «Уильямсе»: третье место в сезоне-2003, две победы

Лучший результат после «Уильямса»: четвёртое место в сезоне-2005, три победы



Колумбиец Монтойя до сих пор считается одной из самых больших потерь Формулы-1 — уж слишком мало времени он провёл в серии. За «Уильямс» он выступал четыре года — с 2001-го по 2004-й, решив уйти в «Макларен» задолго до конца сезона-2004.



То решение стоило Монтойе дружеских отношений с «Уильямсом», однако назвать его неверным тяжело: если в 2003-м «Уильямс» боролся за титул (Монтойя упустил шансы на двух последних этапах), то в 2004-м уступал сразу трём командам.

Однако в «Макларен» колумбиец пришёл в годы доминирования «Рено». Вдобавок его в первый же сезон наголову разбил Кими Райкконен: Хуан Пабло в первые полгода жаловался, что его руль будто бы не приделан к болиду. Закончилось всё в 2006-м — завоевав лишь два подиума за полгода, Монтойя объявил об уходе в NASCAR, а Рон Деннис сделал этот уход моментальным, лишив колумбийца отступных.



Неизвестно, чего Монтойя добился бы в падавшем «Уильямсе», но и уход в «Макларен» счастья ему не принёс.



Ральф Шумахер, в 2005 году в «Тойоту»

Лучший результат в «Уильямсе»: четвёртое место в сезоне-2001, три победы

Лучший результат после «Уильямса»: шестое место в сезоне-2005, ноль побед



Шумахер-младший провёл в «Уильямсе» шесть сезонов, постепенно оказавшись в тени Монтойи. Как и колумбиец, немец решил уйти заранее: Ральфа привлекли перспективы заводской «Тойоты» (и очень высокий гонорар, предложенный ею).



Однако японская команда так и не поехала на уровне лидеров. За три года Шумахер лишь трижды поднялся на подиум, вдобавок не показав явного превосходства над Ярно Трулли. В 2007-м он готов был сократить свою зарплату сразу на $ 17 млн, чтобы остаться в команде, но ближе к концу сезона было объявлено, что он покинет «Тойоту». А затем и Формулу-1.



Уход из «Уильямса» стал для Шумахера большим шагом к концу карьеры. Однако не понятно, избежал бы он спада, оставшись в Гроуве, или нет.



Марк Уэббер, в 2007 году в «Ред Булл»

Лучший результат в «Уильямсе»: 10-е место в сезоне-2005, ноль побед

Лучший результат после «Уильямса»: третье место в сезоне-2010, четыре победы



Уэббер отмучился с «Уильямсом» два средних года — 2005-й и 2006-й и даже сумел единожды заехать на подиум. В первый год австралиец не выглядел сильнее Хайдфельда, а во второй — весьма недурно дебютировал Росберг, после чего затягивавший пояса «Уильямс» отказался от опции на третий сезон и предложил Марку ощутимое сокращение гонорара. Уэббер хотел остаться, но снижение зарплаты и советы Флавио Бриаторе убедили его взять паузу в переговорах. «Уильямс» ждать не стал, сделав ставку на Алекса Вурца, а Бриаторе выбил Марку контракт с «Ред Булл».

Первые два года в Австрии были не лучше сезонов в «Уильямсе», но уже в 2009-м «быки» начали прибавлять, принеся Уэбберу первые в карьере победы. Дальше была борьба за титул в 2010-м, поражения в соперничестве с Феттелем и уход в WEC. Но девять выигранных Гран-при и три третьих места в чемпионате говорят сами за себя. Единственное, что Марк мог получить в «Уильямсе» — лучшее отношение. Но не результат.



Нико Росберг, в 2010 году в «Мерседес»

Лучший результат в «Уильямсе»: седьмое место в сезоне-2009, ноль побед

Лучший результат после «Уильямса»: первое место в сезоне-2016, девять побед



Самый похожий на ситуацию Боттаса случай произошёл с Росбергом. Нико гонялся за «Уильямс» четыре сезона, в конце четвёртого сердечно поблагодарил команду, объяснил, что хотел бы выигрывать гонки, чего она ему позволить не может, и ушёл в «Мерседес» (в него только что превратился чемпионский «Браун»).



Первые три года в новой команде дела шли не шибко лучше, чем в старой, но 2012-й принёс первую победу, а в 2014-м «Мерседес» стал сильнейшим коллективом пелотона. Из «Уильямса» Росберг уходил лидером, в «Мерседесе» доказал свой уровень на фоне Михаэля Шумахера (пусть и постаревшего), а вот с Льюисом Хэмилтоном пришлось тяжело. Казалось, Нико станет новым Марком Уэббером, но в 2016-м обстоятельства сложились в его пользу. Росберг взял титул и тут же освободил место. Для Боттаса.



Пастор Мальдонадо, в 2014 году в «Лотус»

Лучший результат в «Уильямсе»: 15-е место в сезоне-2012, одна победа

Лучший результат после «Уильямса»: 14-е место в сезоне-2015, ноль побед



Самый одиозный пилот Формулы-1 со времён Монтойи одержал в «Уильямсе» сенсационную победу в 2012-м, но годом позже команда провалилась, и в конце сезона-2013 он договорился о перевозе своих нефтяных миллионов в «Лотус».



Момент, однако, был выбран крайне неудачно. Именно в 2014-м у «Лотуса» начался кризис, справиться с которым не помогли и спонсоры Пастора. Сам венесуэлец всё также уступал партнёру по команде, а в 2015-м попал в феерическую череду неудач, восемь раз не добравшись до финиша по разным причинам.

Вдобавок ко всему в Венесуэле случился кризис, и как только Мальдонадо утратил спонсорскую поддержку, концерн «Рено» без колебаний от него избавился. С тех Пастор работает над возвращением в Ф-1, но на фоне потрясений на родине оно кажется всё менее вероятным.

Соли на раны Мальдонадо добавляет и то, что именно после его ухода в «Уильямсе» начался подъём. Вот уж точно неверное решение. Что бы ни говорил сам Пастор, не раз утверждавший, что переход в «Лотус» был лучшим решением в его карьере. Увы, всем понятно, что это не более чем слова на публику.