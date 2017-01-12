Павел Гуськов: В следующем сезоне от Квята стоит ждать побед
Павел Гуськов, первый тренер гонщика Даниила Квята, отметил, что ожидает от россиянина хороших результатов в следующем сезоне.
По его словам, первые несколько гонок уйут у пилота на притирку.
— Чего стоит ждать от Квята в новом сезоне? Только побед, — приводят «Известия» слова Гуськова. — В предстоящем сезоне «Торо Россо» будет использовать двигатели «Рено», так что будем ждать от Дани хороших результатов. Первые несколько гонок уйдут на притирку, а дальше можно будет прогнозировать, на что нам рассчитывать. Квят покинул «Ред Булл»
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