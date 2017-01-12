Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28398323/
12 января 2017, 8:44 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Павел Гуськов: В следующем сезоне от Квята стоит ждать побед

Павел Гуськов, первый тренер гонщика Даниила Квята, отметил, что ожидает от россиянина хороших результатов в следующем сезоне.

По его словам, первые несколько гонок уйут у пилота на притирку.

— Чего стоит ждать от Квята в новом сезоне? Только побед, — приводят «Известия» слова Гуськова. — В предстоящем сезоне «Торо Россо» будет использовать двигатели «Рено», так что будем ждать от Дани хороших результатов. Первые несколько гонок уйдут на притирку, а дальше можно будет прогнозировать, на что нам рассчитывать. Квят покинул «Ред Булл» из-за хитрых условий контракта Макса Ферстапенна. По условиям договора, гонщик из Австрии должен был присоединиться к основной команде в середине сезона или имел право перейти в любую другую «конюшню». В итоге австрийцы не захотели терять перспективного гонщика и им пришлось пожертвовать Даней. Пауза пошла нашему спортсмену на пользу, так что в новом сезоне он покажет себя с лучшей стороны, его не будет тяготить всё то, что обрушилось на него ранее.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
10 января

"Спартак" готовит супертрансфер

Новость, которая вызовет бурю

"Наш футбол скоро рухнет"