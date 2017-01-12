Павел Гуськов: В следующем сезоне от Квята стоит ждать побед

По его словам, первые несколько гонок уйут у пилота на притирку.

— Чего стоит ждать от Квята в новом сезоне? Только побед, — приводят «Известия» слова Гуськова. — В предстоящем сезоне «Торо Россо» будет использовать двигатели «Рено», так что будем ждать от Дани хороших результатов. Первые несколько гонок уйдут на притирку, а дальше можно будет прогнозировать, на что нам рассчитывать. Квят покинул «Ред Булл» из-за хитрых условий контракта Макса Ферстапенна. По условиям договора, гонщик из Австрии должен был присоединиться к основной команде в середине сезона или имел право перейти в любую другую «конюшню». В итоге австрийцы не захотели терять перспективного гонщика и им пришлось пожертвовать Даней. Пауза пошла нашему спортсмену на пользу, так что в новом сезоне он покажет себя с лучшей стороны, его не будет тяготить всё то, что обрушилось на него ранее.