Подвеска «Феррари» признана не соответствующей правилам

«Скудерия» разработала подвеску, которая сохраняет энергию от движения и возвращает её третьему элементу подвески за счёт специальных пружин. Этот вариант нарушает пункт 3.15 технического регламента, согласно которому запрещены подвижные аэродинамические элементы, сообщает Auto Bild.



Теперь «Феррари» намерена взяться за вариант, который разрабатывают «Мерседес» и «Ред Булл». Однако пока не известно, будет ли он использован.



«Мы не 100% будем его использовать, но сможем использовать в будущем», — пояснил советник «Ред Булл» Хельмут Марко.