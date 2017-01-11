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11 января 2017, 18:38 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Pirelli привезет на Гран-при России «Формулы-1» шины soft, supersoft и ultrasoft

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Поставщик шин для «Формулы-1» Pirelli привезет на Гран-при России-2017 покрышки мягкого (soft), супермягкого (supersoft) и ультрамягкого (ultrasoft) типов, сообщается на официальном сайте итальянской компании.

МОСКВА 11 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Поставщик шин для Формулы-1 Pirelli привезет на <nobr>Гран-при </nobr>России-2017 покрышки мягкого (<span class=error>soft</span>) <span class=error>супермягкого</span> (supersoft) и <span class=error>ультрамягкого</span> (ultrasoft) типов сообщается на официальном сайте итальянской компании. Увеличить
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Четвертый в истории Гран-при России пройдет 28 — 30 апреля на трассе в Сочи и станет четвертым этапом сезона.

В сезоне-2016 на Гран-при России использовались покрышки среднего (medium), мягкого и супермягкого типов.
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