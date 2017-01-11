Pirelli привезет на Гран-при России «Формулы-1» шины soft, supersoft и ultrasoft
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Поставщик шин для «Формулы-1» Pirelli привезет на Гран-при России-2017 покрышки мягкого (soft), супермягкого (supersoft) и ультрамягкого (ultrasoft) типов, сообщается на официальном сайте итальянской компании.
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