Pirelli привезет на Гран-при России «Формулы-1» шины soft, supersoft и ultrasoft

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Четвертый в истории Гран-при России пройдет 28 — 30 апреля на трассе в Сочи и станет четвертым этапом сезона.