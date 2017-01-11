«Уильямс» отказался давать комментарии о Падди Лоу

Ранее Лоу покинул «Мерседес», и по слухам именно «Уильямс» должен стать его следующим местом работы.



Лоу сватают как на пост технического директора, который он занимал в «Мерседесе», так и на место руководителя команды.



Контракт Лоу с «Мерседесом» был рассчитан до мая 2017 года, но «Уильямс» хотел получить его раньше в качестве одной из частей сделки по переходу Валттери Боттаса в «Мерседес».