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11 января 2017, 17:32 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Уильямс» отказался давать комментарии о Падди Лоу

В «Уильямсе» отказались комментировать слухи о приходе в команду Падди Лоу, сообщает F1 Today.

Ранее Лоу покинул «Мерседес», и по слухам именно «Уильямс» должен стать его следующим местом работы.

Лоу сватают как на пост технического директора, который он занимал в «Мерседесе», так и на место руководителя команды.

Контракт Лоу с «Мерседесом» был рассчитан до мая 2017 года, но «Уильямс» хотел получить его раньше в качестве одной из частей сделки по переходу Валттери Боттаса в «Мерседес».
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