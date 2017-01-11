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11 января 2017, 16:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Источник: Вассёр так и не получил от Абитебуля реальной власти

Авторитетный обозреватель журнала MotorSport Марк Хьюз поделился своим видением причин, по которым глава команды «Рено» Фредерик Вассёр решил оставить свой пост и покинуть французский коллектив.

По мнению Хьюза, Вассёр остался недоволен уровнем полномочий, которым располагал.

«У него была ответственность, но не власть. Последняя осталась у Сириля Абитебуля. Вассёр видел, какие изменения и усиления состава он хочет, однако многие идеи встречали сопротивление со стороны старой школы внутри команды. Он умолял Абитебуля, что ему нужно больше власти, но так и не получил её. Я общался с ним ближе к концу прошлого сезона, и было видно, как растёт его разочарование. Оно неизбежно привело к тому, что Вассёр потребовал: либо ему дадут полномочия, либо у него не будет другого выбора, кроме как уйти», — рассказал Хьюз.
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