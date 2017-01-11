«Доннингтон-Парк» не заинтересован в проведении Гран-при Великобритании Ф-1

Ранее представители «Сильверстоуна» сообщили, что могут отказаться от проведения этапа после 2019 года. Владельцы «Донингтон-Парка» также не намерены проводить этап Ф-1.



«Мы установили для себя чёткую цель — поддерживать трассу в том виде, в каком она находится. У нас нет никакого интереса к проведению гонок высокоскоростных одноместных машин, потому что нам пришлось бы тогда полностью изменить «Доннингтон-Парк», — приводит слова босса автодрома Кристофера Тэйта Motorsport.