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11 января 2017, 14:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Лауда о поисках замены Росбергу: Это сложно

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда признался, что поиск замены Нико Росбергу оказался непростым делом, поэтому этот процесс занимает много времени.

«Это всё так сложно», — сказал Лауда в интервью швейцарскому изданию Blick.

Корреспондент Blick Роджер Бенуа предполагает, что немецкий производитель на данный момент не готов выделить такую сумму, какую Росберг должен был получить в качестве зарплаты за сезон-2017, на осуществление перехода в «Мерседес» пилота «Уильямса» Валттери Боттаса.
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