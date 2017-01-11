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11 января 2017, 14:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Мерседес» опроверг слухи об установленной дате анонса перехода Боттаса

«Мерседес» опроверг информацию о том, что уже якобы определился с датой анонса нового напарника Льюиса Хэмилтона.

Мерседес опроверг информацию о том что уже якобы определился с датой анонса нового напарника <span class=error>Льюиса</span> Хэмилтона. Увеличить
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Ожидается, что партнёром британца по команде станет гонщик «Уильямса» Валттери Боттас.

Испанское издание AS ранее даже сообщило следующее: «По нашим данным, Боттас будет официально представлен 23 января, за месяц до презентации нового болида».

Тем не менее, представитель немецкой команды опроверг эти слухи. «Испанские СМИ не имеют никаких связей с командой, так что это просто выдумка», — цитирует представителя «Мерседеса» Nextgen Auto.

Финский канал MTV со ссылкой на представителя «Мерседеса» также сообщил, что дата анонса напарника Хэмилтона пока не определена и что соответствующее объявление последует, как только будет принято решение.
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