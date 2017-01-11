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11 января 2017, 12:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Фредерик Вассёр покинул пост руководителя «Рено»

Фредерик Вассёр покинул пост руководителя команды Формулы-1 «Рено».

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе конюшни из Энстоуна.

«После первого сезона и повторного запуска заводской команды в Формуле-1 Renault Sport Racing и Фредерик Вассёр договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня. Обе стороны сохраняют приверженность к сохранению хороших рабочих отношений и ожидают, что когда-нибудь в будущем они могут обрести новую форму», — сообщается в пресс-релизе.

Вассёр пришл в «Рено» в начале прошлого сезона после нескольких успешных лет на посту руководителя команды ART, выступающей в младших сериях.
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