Фредерик Вассёр покинул пост руководителя «Рено»
Фредерик Вассёр покинул пост руководителя команды Формулы-1 «Рено».
Об этом сообщается в официальном
«После первого сезона и повторного запуска заводской команды в Формуле-1 Renault Sport Racing и Фредерик Вассёр договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня. Обе стороны сохраняют приверженность к сохранению хороших рабочих отношений и ожидают, что
Вассёр пришл в «Рено» в начале прошлого сезона после нескольких успешных лет на посту руководителя команды ART, выступающей в младших сериях.
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