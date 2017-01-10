«Мерседес» подтвердил уход Падди Лоу

«У меня были фантастические и приятные три с половиной года в “Мерседесе”, где я работал с прекрасной командой. Теперь я жду новых вызовов и желаю “Мерседесу” всего наилучшего», — прокомментировал свой уход Лоу.



«Падди сыграл важную роль в нашем успехе в течение последних трёх с половиной лет, мы благодарим его за вклад в эту важную главу истории автоспорта», — заявил руководитель команды Тото Вольф.



По слухам, Лоу продолжит свою карьеру в команде «Уильямс».