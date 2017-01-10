Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28382977/
10 января 2017, 21:14 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Мерседес» подтвердил уход Падди Лоу

Команда «Мерседес» официально объявила об уходе своего технического директора Падди Лоу.

Команда Мерседес официально объявила об уходе своего технического директора <span class=error>Падди</span> <span class=error>Лоу</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«У меня были фантастические и приятные три с половиной года в “Мерседесе”, где я работал с прекрасной командой. Теперь я жду новых вызовов и желаю “Мерседесу” всего наилучшего», — прокомментировал свой уход Лоу.

«Падди сыграл важную роль в нашем успехе в течение последних трёх с половиной лет, мы благодарим его за вклад в эту важную главу истории автоспорта», — заявил руководитель команды Тото Вольф.

По слухам, Лоу продолжит свою карьеру в команде «Уильямс».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России