«Мерседес» подтвердил уход Падди Лоу
Команда «Мерседес» официально объявила об уходе своего технического директора Падди Лоу.
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«У меня были фантастические и приятные три с половиной года в “Мерседесе”, где я работал с прекрасной командой. Теперь я жду новых вызовов и желаю “Мерседесу” всего наилучшего», — прокомментировал свой уход Лоу.
«Падди сыграл важную роль в нашем успехе в течение последних трёх с половиной лет, мы благодарим его за вклад в эту важную главу истории автоспорта», — заявил руководитель команды Тото Вольф.
По слухам, Лоу продолжит свою карьеру в команде «Уильямс».
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