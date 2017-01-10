«Пирелли»: Новые шины имеют очень низкий уровень деградации

«Это совершенно новые компаунды. Мы столкнулись с очень низким уровнем деградации, но это лишь результаты симуляций. Совершенно другое рабочее окно будет во второй половине сезона, когда команды будут выступать на треках, где мы часто сталкиваемся с высокими температурами», — приводит слова Изолы Autosport.



Также, по словам итальянца, пилотам будет легче контролировать температуру шин: «В тех немногих случаях, когда возникал перегрев, температура быстро возвращалась к оптимальному значению. Пилоты представили конкретные требования по данному вопросу, потому как прежде, если они следовали позади другого автомобиля в гонке, то теряли прижимную силу, что вызывало большее скольжение на трассе и перегрев шин. Нашей целью было вернуть температуру в норму в очень короткий промежуток времени. На тестах мы убедились, что эта цель была достигнута, однако это ещё нужно проверить на настоящих болидах в реальных условиях. Так что подождём первых гонок».