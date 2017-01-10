«Пирелли»: Новые шины имеют очень низкий уровень деградации
Гоночный менеджер «Пирелли» Марио Изола сказал, что, исходя из результатов тестирования покрышек на 2017 год, можно ожидать гораздо меньший уровень деградации резины по сравнению с прошлогодними шинами.
«Это совершенно новые компаунды. Мы столкнулись с очень низким уровнем деградации, но это лишь результаты симуляций. Совершенно другое рабочее окно будет во второй половине сезона, когда команды будут выступать на треках, где мы часто сталкиваемся с высокими температурами», — приводит слова Изолы Autosport.
Также, по словам итальянца, пилотам будет легче контролировать температуру шин: «В тех немногих случаях, когда возникал перегрев, температура быстро возвращалась к оптимальному значению. Пилоты представили конкретные требования по данному вопросу, потому как прежде, если они следовали позади другого автомобиля в гонке, то теряли прижимную силу, что вызывало большее скольжение на трассе и перегрев шин. Нашей целью было вернуть температуру в норму в очень короткий промежуток времени. На тестах мы убедились, что эта цель была достигнута, однако это ещё нужно проверить на настоящих болидах в реальных условиях. Так что подождём первых гонок».
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