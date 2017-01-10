Лоу уходит с поста технического директора «Мерседеса»

Ранее в СМИ появились слухи, что перевод Лоу в «Уильямс» может стать частью сделки по переходу финского гонщика Валттери Боттаса в «Мерседес». Контракт Лоу с «Мерседесом» истекает в мае 2017 года, но «Уильямс» желает заполучить его раньше. Предполагается, что в «Уильямсе» Лоу может занять пост руководителя команды, а Клэр Уильямс в таком случае займёт место своего отца на посту президента команды.