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10 января 2017, 0:13 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Петров: Боттас может выступить на одном уровне с Хэмилтоном

Бывший гонщик Формулы-1 Виталий Петров сказал, что Валттери Боттас может выступать в «Мерседесе» на одном уровне с Льюисом Хэмилтоном.

Бывший гонщик Формулы-1 Виталий <span class=error>Петров</span> сказал что <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттас</span> может выступать в Мерседесе на одном уровне с <span class=error>Льюисом</span> Хэмилтоном. Увеличить
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«Всё очень просто: в “Мерседесе” не стали рисковать с молодыми пилотами. У них был вариант — Паскаль Верляйн, с которым мы гонялись в DTM. Почему именно не стали рисковать? Никто не знает. То, что они выбрали Валттери Боттаса, — это неплохой вариант для команды. Валттери уже провёл несколько сезонов, показывал результат. Ему нелегко будет бороться с Хэмилтоном, но будет новый регламент, новая машина — это немного уравняет шансы. Если бы машины оставались прежними, Боттас бы проигрывал значительно, а так у него неплохие шансы выступить на одном уровне с Льюисом.

Регламент изменён, у Валттери есть шанс в связи с этим — неизвестно, кому это подойдёт. Как только начнутся тесты, уже можно будет рассуждать подробнее», — цитирует Петрова «Спорт FM».
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