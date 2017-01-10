Петров: Боттас может выступить на одном уровне с Хэмилтоном

«Всё очень просто: в “Мерседесе” не стали рисковать с молодыми пилотами. У них был вариант — Паскаль Верляйн, с которым мы гонялись в DTM. Почему именно не стали рисковать? Никто не знает. То, что они выбрали Валттери Боттаса, — это неплохой вариант для команды. Валттери уже провёл несколько сезонов, показывал результат. Ему нелегко будет бороться с Хэмилтоном, но будет новый регламент, новая машина — это немного уравняет шансы. Если бы машины оставались прежними, Боттас бы проигрывал значительно, а так у него неплохие шансы выступить на одном уровне с Льюисом.



Регламент изменён, у Валттери есть шанс в связи с этим — неизвестно, кому это подойдёт. Как только начнутся тесты, уже можно будет рассуждать подробнее», — цитирует Петрова «Спорт FM».