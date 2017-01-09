Перес признан лучшим гонщиком Латинской Америки в 2016 году

Мексиканца наградили призом во время вручения премий Americas Awards 2016, сообщает Informador.



«Горжусь тем, что вручение наград ФИА для Латинской Америки прошло в Мексике. Это показывает, как популярность автоспорта выросла в этой стране», — сказал Перес.



В прошедшем сезоне Формулы-1 Перес занял седьмое место в чемпионате и помог своей команде завоевать четвёртую строчку в Кубке конструкторов. В его активе два подиума за сезон.