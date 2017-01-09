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9 января 2017, 17:37 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Перес признан лучшим гонщиком Латинской Америки в 2016 году

ФИА признала пилота «Форс Индия» Серхио Переса лучшим гонщиком Латинской Америки.

Мексиканца наградили призом во время вручения премий Americas Awards 2016, сообщает Informador.

«Горжусь тем, что вручение наград ФИА для Латинской Америки прошло в Мексике. Это показывает, как популярность автоспорта выросла в этой стране», — сказал Перес.

В прошедшем сезоне Формулы-1 Перес занял седьмое место в чемпионате и помог своей команде завоевать четвёртую строчку в Кубке конструкторов. В его активе два подиума за сезон.
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