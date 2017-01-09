Михаэль Шумахер и Магдалена Нойнер включены в зал славы немецкого спорта
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Михаэль Шумахер и трехкратная обладательница Кубка мира по биатлону Магдалена Нойнер включены в зал славы немецкого спорта. Об этом сообщает газета Bild.
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В опросе, устроенном изданием, поучаствовали более 177 тысяч человек. голосовавшие выбирали одного спортсмена и одну спортсменку, которые будут включены в зал славы. В итоге Шумахер набрал 67 процентов голосов, а Нойнер — 48 процентов. Спортсмены стали 103-м и 104-м членами зала славы.
Шумахер выступал в «Формуле-1» с 1991 по 2012 год за команды «Бенеттон», «Феррари» и «Мерседес». В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции он получил серьезную
Нойнер завершила карьеру в 2012 году. Она является двукратной олимпийской чемпионкой, 12-кратной чемпионкой мира.
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