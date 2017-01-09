Хюлькенберг чувствует себя счастливым и без места в «Мерседесе»
Новобранец «Рено» Нико Хюлькенберг не чувствует себя расстроенным
из-за того, что упустил возможность побороться за место в «Мерседесе», освободившееся после ухода Нико Росберга по окончании сезона-2016.
В «Рено» немец перешёл из «Форс Индия».
«Мерседес» является давним поставщиком моторов для «Форс Индия», и у нас были совместные рекламные мероприятия летом в Хоккенхайме. Росберг мог бы мне спокойно рассказать о том, что уйдёт, если завоюет титул (смеётся).
Моя цель состояла в том, чтобы гоняться за
Хотя Хюлькенберга часто связывали с возможным переходом в
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