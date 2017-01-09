Источник: «Хонда» решила перенять философию «Мерседеса» в новом двигателе

Японский производитель не скрывал ранее своего намерения изменить концепцию своего двигателя.



Хотя никакие детали относительно редизайна силовой установки официально не раскрываются, источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что босс «Хонды» Юсуке Хасегава дал зелёный свет на отход от концепции «нулевого размера», которая использовалась в последние два года.



Концепция «Хонды», в отличие от философии разделения турбины и компрессора, предполагала как можно более плотную компоновку элементов. Теперь же японский производитель решил идти по пути «Мерседеса», расположив турбину на одном конце мотора, а компрессор — на другом. Так же как и у «Мерседеса», данные компоненты будут соединены специальным валом, который проходит внутри V-образного блока цилиндров. Также охлаждающая вода будет находиться в нише между шасси и мотором, что позволит существенно снизить центр тяжести.