Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28366152/
9 января 2017, 13:56 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Источник: «Хонда» решила перенять философию «Мерседеса» в новом двигателе

«Хонда» готова перенять философию «Мерседеса» разделения турбины и компрессора в новой силовой установке, которую будет поставлять «Макларену» в 2017 году.

Японский производитель не скрывал ранее своего намерения изменить концепцию своего двигателя.

Хотя никакие детали относительно редизайна силовой установки официально не раскрываются, источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что босс «Хонды» Юсуке Хасегава дал зелёный свет на отход от концепции «нулевого размера», которая использовалась в последние два года.

Концепция «Хонды», в отличие от философии разделения турбины и компрессора, предполагала как можно более плотную компоновку элементов. Теперь же японский производитель решил идти по пути «Мерседеса», расположив турбину на одном конце мотора, а компрессор — на другом. Так же как и у «Мерседеса», данные компоненты будут соединены специальным валом, который проходит внутри V-образного блока цилиндров. Также охлаждающая вода будет находиться в нише между шасси и мотором, что позволит существенно снизить центр тяжести.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена