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9 января 2017, 13:02 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Масса расторг контракт с командой Формулы-Е ради возвращения в Ф-1

Бразильскому гонщику Фелипе Массе пришлось отклонить предложение о дебюте в Формуле-Е ради возвращения в Формулу-1, сообщает испанское издание Marca.

Бразильскому гонщику <span class=error>Фелипе</span> Массе пришлось отклонить предложение о дебюте в <nobr>Формуле-Е</nobr> ради возвращения в Формулу-1 сообщает испанское издание Marca. Увеличить
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Бразилец хотя официально и ушёл из Формулы-1 по окончании сезона-2016, предполагается, что «Уильямс» убедил его вернуться за руль болида Ф-1 в 2017 году, чтобы заменить Валттери Боттаса.

Сам Боттас, по слухам, заменит в «Мерседесе» Нико Росберга, объявившего о своём уходе из Формулы-1 после завоевания чемпионского титула.

Отмечается, что у Массы уже был согласован предварительный контракт с командой Формулы-Е, когда он получил предложение «Уильямса». В итоге ему пришлось договариваться о расторжении соглашения. Контрактные обязательства были разорваны по обоюдному согласию.
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