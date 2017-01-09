Масса расторг контракт с командой Формулы-Е ради возвращения в Ф-1

Бразилец хотя официально и ушёл из Формулы-1 по окончании сезона-2016, предполагается, что «Уильямс» убедил его вернуться за руль болида Ф-1 в 2017 году, чтобы заменить Валттери Боттаса.



Сам Боттас, по слухам, заменит в «Мерседесе» Нико Росберга, объявившего о своём уходе из Формулы-1 после завоевания чемпионского титула.



Отмечается, что у Массы уже был согласован предварительный контракт с командой Формулы-Е, когда он получил предложение «Уильямса». В итоге ему пришлось договариваться о расторжении соглашения. Контрактные обязательства были разорваны по обоюдному согласию.