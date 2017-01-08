Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28359321/
8 января 2017, 19:26 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Перестройка «Хунгароринга» стартует осенью 2017 года

Владельцы «Хунгароринга» начнут перестройку трассы осенью 2017 года.

Она пройдёт в три фазы и первая включит в себя переделку главных трибун и комментаторских будок.

Вторая фаза, в ходе которой будут построены новые боксы, начнётся осенью 2018 года. Третья фаза будет состоять из постройки нового центра для посетителей и музея.

В прошлом году на «Хунгароринге» перестелили дорожное покрытие, а контракт на проведение Гран-при Формулы-1 был продлён до 2026 года. Власти трассы уверены, что перестройка не повлияет на проведение основных мероприятий, включая Гран-при Ф-1, сообщает GP Update.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена