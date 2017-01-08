Перестройка «Хунгароринга» стартует осенью 2017 года
Владельцы «Хунгароринга» начнут перестройку трассы осенью 2017 года.
Она пройдёт в три фазы и первая включит в себя переделку главных трибун и комментаторских будок.
Вторая фаза, в ходе которой будут построены новые боксы, начнётся осенью 2018 года. Третья фаза будет состоять из постройки нового центра для посетителей и музея.
В прошлом году на «Хунгароринге» перестелили дорожное покрытие, а контракт на проведение
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