Перестройка «Хунгароринга» стартует осенью 2017 года

Она пройдёт в три фазы и первая включит в себя переделку главных трибун и комментаторских будок.



Вторая фаза, в ходе которой будут построены новые боксы, начнётся осенью 2018 года. Третья фаза будет состоять из постройки нового центра для посетителей и музея.



В прошлом году на «Хунгароринге» перестелили дорожное покрытие, а контракт на проведение Гран-при Формулы-1 был продлён до 2026 года. Власти трассы уверены, что перестройка не повлияет на проведение основных мероприятий, включая Гран-при Ф-1, сообщает GP Update.