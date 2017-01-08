Вторая смерть «Маруси»: «Манор» может покинуть Формулу-1

Пока «Мерседес» уговаривал «Уильямс» отпустить Боттаса и пристраивал Верляйна в «Заубер», а в самом «Уильямсе» убеждали Массу повременить с пенсией, в Формуле-1 оставалось лишь два места для всех желающих — в «Маноре». Бывшая «Маруся» не спешила заключать контракты с пилотами, и 6 января стало ясно почему — «Манор» может и вовсе не выйти на старт. Причина обычная — деньги. Точнее, их отсутствие.



По словам владельца команды Стивена Фитцпатрика, ударом по «Манору» стал прорыв Фелипе Насра в очки на Гран-при Бразилии. Этот рывок лишил «Манор» 10-го места в Кубке конструкторов и призовых от ФОМ. И Фитцпатрик, не уверенный, что денег хватит на весь сезон-2017, перевёл команду под внешнее управление.

Шансы «Манора»

«Вёрджин"/"Маруся"/"Манор» оказалась самой живучей из команд, пришедших в Формулу-1 в 2010 году. Ни одна из её инкарнаций не была успешна (особенно финансово), однако каждый раз владельцам удавалось найти спасательный круг.



Два года назад ситуация у тогда ещё «Маруси» была и того хуже — не удалось ни закончить сезон-2014, ни вовремя подготовить болид, ни стартовать в 2015-м с первой гонки. Однако тогда Фитцпатрик спас команду, переименовал её и вывел на старт. Примечательно, что оба краха случились после сезонов, в которые «Манору» удавалось прорваться в очки и заручиться оптимизмом.

История спасений «Манора» показывает, что шансы ещё есть. Да и сам Фитцпатрик рассказал, что договорился с азиатским консорциумом о продаже команды ещё в декабре, а на внешнее управление согласился потому, что не все бумаги были подписаны.



Каким будет «Манор», если спасётся?

Очередное спасение «Манора» станет чудом, а вот выступление команды в сезоне-2017 вряд ли будет чудесным. Мы не знаем, как далеко команда продвинулась в построении нового болида, но текущие финансовые проблемы вызывают сомнения.



Переход на новый технический регламент всегда бывает затратным — всё надо разработать с нуля. И если нехватка денег существовала у «Манора» изначально, то процесс разработки болида мог быть испорчен, как произошло год назад с «Лотусом"/"Рено». Вдобавок, не факт, что спасение будет найдено быстро, — и тогда команда возьмёт долгую паузу в самые важные для работы дни. Наконец, если «Рено» мог просто использовать доработанную старую машину благодаря стабильному регламенту, то в 2017-м такой фокус не провернёшь.

Нынешняя ситуация может повторить 2015 год, когда финансовый кризис откинул «Манор» назад после прорывного сезона.



Что уход «Манора» будет значить для Ф-1?

Проблемы «Манора» говорят о том, что финансовые трудности команд Ф-1 никуда не делись. Два года назад «Лотус», «Форс Индия» и «Заубер», боровшиеся с нехваткой денег, пытались добиться от ФОМ и Берни Экклстоуна изменения распределения доходов. Их старания ни к чему не привели, но сами команды спаслись — «Лотус» перешёл под крыло «Рено», «Форс Индия» нашла дополнительные финансы (в том числе за счёт улучшения результатов), и даже «Заубер» в конце 2016-го наконец-то спасся благодаря новым инвесторам. Однако теперь место этих команд занял «Манор», а значит, проблемы на месте.

Уход «Манора» лишит Формулу-1 двух мест для гонщиков. Прошлогодние пилоты команды уже пристроены (один официально, другой — наверняка), но хватает желающих повторить их судьбу — блеснуть в самой маленькой команде пелотона, чтобы через год уйти на повышение. Место обкатки пилотов важно для многих команд, ведь только у «Ред Булл» оно своё. Через год наверняка освободится место в «Уильямсе», высока вероятность вакансий в «Феррари», «Рено» и, возможно, в «Макларене». «Манор» мог бы стать для кандидатов на эти места стартовой ступенькой или перевалочной базой.