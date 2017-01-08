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https://sport.mail.ru/news/formula1/28358219/
8 января 2017, 15:26 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В «Пирелли» сомневаются по поводу эффективности шин 2017 года

Гоночный менеджер «Пирелли» Марио Изола рассказал о том, что в компании ещё не знают всех качеств резины 2017 года, а прошлогодние тесты с адаптированными болидами не смогли дать максимальный объём информации.

«Тестовым машинам не хватало эффективности. Машины доработаны, но нельзя говорить, что мы получили то, чего ждём от болидов 2017 года. Симуляции показывают, что возможности шин намного больше, мы отправили соответствующую информацию командам. У нас, как и прежде, есть много вопросов, ответы на которые мы получим по ходу предсезонных тестов», — приводит слова Изолы Motorsport.
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