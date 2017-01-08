В «Пирелли» сомневаются по поводу эффективности шин 2017 года

«Тестовым машинам не хватало эффективности. Машины доработаны, но нельзя говорить, что мы получили то, чего ждём от болидов 2017 года. Симуляции показывают, что возможности шин намного больше, мы отправили соответствующую информацию командам. У нас, как и прежде, есть много вопросов, ответы на которые мы получим по ходу предсезонных тестов», — приводит слова Изолы Motorsport.