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https://sport.mail.ru/news/formula1/28356473/
8 января 2017, 12:29 | Авто/мото: Формула-1 | Советский спорт

Берни Экклстоун: Мы точно не собираемся терять Формулу-1 в Великобритании

Глава менеджмента Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал информацию о возможном прекращении проведения Гран-при Великобритании. Он сказал, что не намерен расставаться с этапом и будет решать проблему.

«Мы точно не собираемся терять Формулу-1 в Великобритании. Возможно, на сезон Гран-при выпадет из календаря, тем не менее всё в итоге должно разрешиться без проблем. Мы не хотим потерять Сильверстоун, поэтому в сложившуюся ситуацию нужно вникнуть и попытаться понять, в чём проблемы.

Они (Британский автомобильный клуб) говорят, что теряют прибыль, однако посещаемость всегда высокая. Взять другие страны — там не собираются такие толпы, и при этом подобных проблем не возникает. Жаль, что наше правительство никак не помогает проведению этапа, который важен для бизнес-сферы и Англии в целом, — цитирует Экклстоуна Autosport.

Ранее сообщалось, что британский клуб автогонщиков, который является владельцем трассы в Нортгемптоншире и выступает в качестве промоутера этапа Формулы-1, направил своим участникам письмо с предупреждением о потенциальном риске в случае дальнейших убытков.

В письме от 19 декабря председатель BRDC Джон Грант выразил желание сохранить Гран-при Великобритании, но добавил, что совет рассматривает вопрос о расторжении контракта после 2019-го.
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