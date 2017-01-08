Берни Экклстоун: Мы точно не собираемся терять Формулу-1 в Великобритании

«Мы точно не собираемся терять Формулу-1 в Великобритании. Возможно, на сезон Гран-при выпадет из календаря, тем не менее всё в итоге должно разрешиться без проблем. Мы не хотим потерять Сильверстоун, поэтому в сложившуюся ситуацию нужно вникнуть и попытаться понять, в чём проблемы.

Они (Британский автомобильный клуб) говорят, что теряют прибыль, однако посещаемость всегда высокая. Взять другие страны — там не собираются такие толпы, и при этом подобных проблем не возникает. Жаль, что наше правительство никак не помогает проведению этапа, который важен для бизнес-сферы и Англии в целом, — цитирует Экклстоуна Autosport.

Ранее сообщалось, что британский клуб автогонщиков, который является владельцем трассы в Нортгемптоншире и выступает в качестве промоутера этапа Формулы-1, направил своим участникам письмо с предупреждением о потенциальном риске в случае дальнейших убытков.