Берни Экклстоун: Мы точно не собираемся терять Формулу-1 в Великобритании
Глава менеджмента Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал информацию о возможном прекращении проведения
Гран-при Великобритании. Он сказал, что не намерен расставаться с этапом и будет решать проблему.
«Мы точно не собираемся терять Формулу-1 в Великобритании. Возможно, на сезон
Они (Британский автомобильный клуб) говорят, что теряют прибыль, однако посещаемость всегда высокая. Взять другие страны — там не собираются такие толпы, и при этом подобных проблем не возникает. Жаль, что наше правительство никак не помогает проведению этапа, который важен для
Ранее сообщалось, что британский клуб автогонщиков, который является владельцем трассы в Нортгемптоншире и выступает в качестве промоутера этапа Формулы-1, направил своим участникам письмо с предупреждением о потенциальном риске в случае дальнейших убытков.
В письме от 19 декабря председатель BRDC Джон Грант выразил желание сохранить
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